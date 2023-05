Le CR Belouizdad s'est qualifié pour la finale de l'édition 2023 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, en dominant le NC Magra (1-0, mi-temps 1-0), en demi-finale disputée samedi soir, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Malgré une assez nette domination et plusieurs occasions nettes de scorer, les Rouge et Blanc n'ont inscrit qu'un seul but, par l'intermédiaire de Talal Boussouf, à la 6e minute de jeu.

Le Chabab rejoint ainsi l'ASO Chlef, qui s'était qualifié pour la finale la veille, en éliminant la JS Saoura (3-1), grâce aux réalisations de Mohamed Soubibaâh (14'), Yacine Aliane (46') et Nour El Islam Fettouhi (52'), alors Mohamed Amine Hamia avait sauvé l'honneur pour les Bécharois, en transformant un pénalty à la 76'.

Une qualification amplement méritée pour les poulains du coach Abdelkader Amrani, qui avaient outrageusement dominé cette première demi-finale, avec la possibilité de l'emporter par un score beaucoup plus lourd, n'était le manque de réussite. Il s'agit de la troisième finale pour l'ASO Chlef, après celle de 1992, perdue face à la JS Kabylie (0-1), et celle de 2005, remportée contre l'USM Sétif (1-0, après prolongations).

De son côté, le Chabab est considéré comme un grand spécialiste de l'épreuve, dont il est d'ailleurs le tenant du titre. Il compte déjà huit trophées à son palmarès, soit autant que l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger, mais s'il arrive à aller au bout de cette édition 2023, il deviendra le recordman absolu de l'épreuve, car il sera le seul club algérien à détenir neuf trophées.