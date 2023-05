Le club de Nadjm Essaad de Boufarik (NEB) a remporté le championnat d'Algérie de super-division, saison 2022-2023, en battant l'Association des aveugles de Médéa (11-5), lors de son dernier match tournoi "play-off", disputé à la salle de Boufarik.

Dans un tournoi ayant regroupé les clubs de Nadjm Essaad de Boufarik, Amel Tiaret, Wifak Alger et l'ASV Médéa, les protégés de l'entraineur Samir Belhouchat ont été les plus réguliers, remportant les trois matchs du tournoi face respectivement le Wifak Alger (12-02), Amel Tiaret (11-6) et l'ASV Médéa (11-5). Ces performances ont permis aux coéquipiers de l'international Abdelhalim Larbi de terminer en 1re position (9 points), récoltés en trois victoires, devant Tiaret (6 pts) et Wifak Alger (3 pts). Les Boufarikois auront l'occasion de remporter le doublé, lorsqu'ils affronteront le Wifak Alger en finale de la Coupe d'Algérie dont le lieu et la date n'ont pas été encore arrêtés.

Les deux finalistes s'étaient qualifiés pour la finale, en éliminant respectivement Oum El Bouaghi (11-6) pour Boufarik et Anouar Sétif (14-13) po ur le Wifak.

Lors du tournoi "play-off" du championnat de division Une, les équipes d'Anouar Sétif et Enasr Alger ont réussi leur accession en super-division, après leur très bon parcours lors de la compétition qui s'est déroulée à la salle du 8 mai 45 à Sétif, avec la participation des équipes du Nasr Souk Ahras, Amel Khenchela, Enasr Alger et Anouar Sétif.

Après trois journées, l'équipe d'Anouar Sétif a pris la première position avec 9 pts, remportant ses trois rencontres contre Nasr Souk Ahras (12-02), Amel Khenchela (18-9) et Enasr Alger (17-8).

La seconde position qui permet aussi à son détenteur de monter en super-division, est revenue au club d'Enasr d'Alger (6 points).

En football, le titre du championnat d'Algérie de football des handicapés mentaux, saison 2022-2023 est revenu à Mostaqbel Casbah, vainqueur du 6e et dernier tournoi "play-off".

La journée du dimanche permettra aussi de connaitre le champion d'Algérie de handibasket (hommes), saison 2022-2023, lors de la 2e et dernière journée du tournoi "play-off" qui se déroule à la salle OMS de Boumerdès, avec la participation de Nour M'Sila, Nour Hamadi, FC Boufarik, l'IR Boufarik, El Bibane et Mostaqbel Hassasna. La même salle abritera la finale de la coupe d'Algérie de handibasket (dames) entre Ouargla et Mostaqbel Hassasna.