La Fédération algérienne de cyclisme (FAC) table sur deux autres billets qualificatifs aux prochains Jeux Olympiques (JO), prévus en 2024 à Paris, après celui validé par Hamza Yacine, premier algérien qualifié à ces JO, a-t-on appris dimanche auprès du premier vice-président de la FAC.

"A présent qu’on a composté un premier ticket pour les prochains JO, on vise deux autres au moins.

Nous estimons que nos chances sont grandes pour atteindre cet objectif", a déclaré Abbas Fertous à l’APS en marge du 27e grand prix de la ville d’Oran, clôturé samedi.

"Il reste encore quelques compétitions pour récolter d’autres points avant octobre prochain, à l’instar des championnats d’Afrique et d’Algérie, ainsi que les jeux arabes que va abriter notre pays en juillet prochain", a-t-il ajouté.

Lors de la précédente édition des JO, tenue à Tokyo (Japon), l’Algérie avait participé avec deux cyclistes, à savoir Reguigui Youcef et Azzedine Laagab, qui avaient réussi à se qualifier pour cette grande manifestation sportive "en dépit des conditions difficiles qui caractérisaient ladite période et marquées p ar la crise sanitaire mondiale", a rappelé le même responsable.

Insistant sur "le grand travail de base" qu’est en train de réaliser la FAC, son premier vice-président a précisé que la fédération "travaille pour la programmation d’un plus grand nombre possible de compétitions au profit des cyclistes algériens pour les aider à progresser".

"Nous accordons une importance particulière à toutes les catégories d’âge.

Les cadets par exemple, sont conviés à une coupe fédérale qui se déroule sur quatre étapes.

On en a déjà organisé trois.

C’est le même cas pour les juniors et les seniors, dont le programme est chargé, avec leur participation, entre autres, à la coupe fédérale, composée de six étapes, et le championnat national", a-t-il ajouté Il a, en outre, estimé que le cyclisme algérien est "en net progrès", après la période délicate qu’il a traversée, causée par la pandémie de Covid-19, et ayant conduit plusieurs cyclistes à raccrocher carrément.

Malgré cela, poursuit le même interlocuteur, les résultats réalisés lors de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), tenue à Oran, "sont très encourageants", même si aucun algérien n’a remporté une médaille, a-t-il dit.

Hisser le niveau de nos sélections

"Certains peuvent qualifier de négatifs les résultats de nos coureurs lors des J M. Mais les connaisseurs attestent que ça n’a pas été le cas, si l’on se réfère à la participation qualitative dans cette épreuve de coureurs de haut niveau disposant de moyens nettement supérieurs et bénéficiant d’un meilleur temps de préparation et de compétition par rapport aux nôtres", a-t-il insisté.

Et comme la "petite reine" algérienne fait face à de nombreux obstacles, notamment au niveau de la base, en particulier un manque flagrant en matière de moyens, la FAC parie sur le transfert à l’étranger des talents "pour progresser davantage en bénéficiant de meilleurs moyens au sein des clubs professionnels, ce qui va se répercuter positivement sur les résultats des sélections nationales", a-t-il ajouté.

Dans cette optique d’ailleurs, s’inscrit le départ de la jeune athlète du club amateur de Naftal d’Oran, Nesrine Houili (18 ans), vers un club espagnol, et à laquelle M.

Fertous prédit "une grande carrière", tout comme Amari Hamza (21 ans) "le grand espoir du cyclisme algérien", qui a signé au sein d'un club italien.

Appelé à évaluer le niveau du grand prix de la ville d’Oran, remporté par Azzedine Laagab (MC Alger) en séniors, le vice-président de la FAC a mis en exergue "la forte participation" des athlètes (environ 80), dans les deux catégories juniors et seniors.

"Il s’agit de la plu s importante participation depuis le lancement de la coupe fédérale cette saison", a-t-il encore précisé, justifiant les participations modestes lors des précédentes étapes de cette coupe au "problèmes financiers et autres auxquels font face les clubs".

"Même des clubs de renom ne dérogent désormais pas à la règle.

C’est le cas par exemple du MC Alger, dont les athlètes ne sont pas payés depuis neuf mois", explique t-il.

En dépit de tout cela, Abbas Fertous a affiché sa satisfaction vis-à-vis du travail effectué au niveau des jeunes catégories par certains clubs, citant la formation d’Amel El-Maleh (Aïn Temouchent) dont les coureurs se sont illustrés au cours du grand prix d’Oran, avec en tête le jeune Alaa Eddine Benachour, vainqueur du maillot jaune chez les juniors.