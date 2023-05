Dix-neuf (19) espèces marines invasives, animales et végétales, ont été recensées sur le littoral oranais, grâce à une étude menée par Hussein Keis Boumediene, enseignant à la faculté des sciences de la nature et de la vie relevant de l’université Oran1.

Cet enseignant universitaire, membre du réseau de surveillance environnemental de l’université d’Oran1, a mené un travail de recensement des espèces invasives, animales et végétales, existantes sur le littoral oranais, depuis 2004.

"Le travail est basé sur le constat, avec 10 sites choisis pour l’exploration en plongée sous-marine", a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agit de prendre des photos-identification des espèces invasives rencontrées entre la surface et 30 mètres de profondeur.

"En raison des perturbations climatiques, de plus en plus d’espèces de l’Atlantique tropical migrent vers le nord et certaines pénètrent dans la Méditerranée par le détroit de Gibraltar", a-t-il expliqué, ajoutant que "l’objectif de ce travail est de fournir une liste noire des espèces envahissantes dans le milieu marin".

"Nous avons observé la présence de 19 espèces invasives, soi t 6 espèces floristiques et 13 espèces faunistiques", a-t-il encore précisé.

M. Boumediene a souligné l’importance de créer un réseau d’éco-vigilance pour suivre l’évolution de ces espèces invasives, dont la prolifération peut constituer un danger sur l’équilibre des écosystèmes locaux.

Alors que la présence de certaines espèces invasives sur le littoral oranais est toute récente, comme pour le poisson lapin, celle d’autres espèces comme certaines algues toxiques (raisin de mer) remonte à plusieurs décennies, explique M. Boumediene, soulignant l’importance de créer des listes noires, locales, régionales et nationale, qui énumèrent toutes les espèces signalées.