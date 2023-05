Les participants à une conférence régionale sur "le rôle de la société civile dans la protection de l’environnement contre la pollution plastique", organisée, samedi à Sidi Bel-Abbes, ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre différents acteurs pour trouver des solutions efficaces en matière de lutte contre ce phénomène représentant une menace grandissante pour l’écosystème.

Les intervenants ont mis l’accent, entre autres, sur l’importance d’un débat participatif regroupant les instances exécutives chargées, notamment, des volets environnementaux et juridiques, des représentants de la société civile et des opérateurs économiques pour aboutir à des solutions fiables pour juguler la pollution plastique et contribuer, par conséquent, à gagner le pari de l’économie circulaire, amie de l’environnement.

Le président de l’Organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté, Sofiane Affane a souligné que "devant la multiplication des domaines utilisant le plastique, en raison de son coût abordable, de l’explosion dé mographique et du développement des secteurs de production, des mécanismes sont nécessaires pour la maîtrise de l’utilisation du plastique et la valorisation des déchets.

Au passage, il a suggéré "l’adoption de plans étudiés pour la valorisation des déchets plastiques et la proposition participative de mesures de substitution contribuant à la concrétisation d’une gouvernance durable de gestion des déchets plastiques".

Pour sa part, la directrice de l’Environnement de Sidi Bel-Abbes, Safia Djabeur, a affirmé que la pollution plastique en Algérie représente un danger et une menace grandissante pour l’écosystème et la santé publique, ce qui nécessite le renforcement de la sensibilisation et l’action pour réduire les dangers environnementaux. La rencontre, abritée par la Faculté des sciences naturelles et de la vie de l’Université "Djilali Liabes" de Sidi Bel-Abbes, a abordé les mesures participatives intégrées et efficaces pour la réduction de la pollution plastique, ainsi que les obstacles entravant la gestion des déchets plastiques, en plus de la recherche de voies et moyens de protection de l’environnement contre ce phénomène.

Organisée sous le patronage du wali, à l’initiative de l’Organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté en coordination avec la direction de l’Envir onnement, la rencontre a enregistré la participation d’élus de l’APC et de l’APW de Sidi Bel-Abbes, de représentants des directions de la Formation et de l’enseignement professionnels, des Ressources en eau et du Commerce et de la société civile, ainsi que de membres de bureaux de l’organisation sus-indiqués des wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays.