Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, samedi à Alger, que plus de 42.000 Algériens accompliraient les rites du hadj pour l'année 2023.

Lors d'une rencontre d'orientation au profit des membres de la mission algérienne du Hadj qu'il a coprésidée à Dar el Imam, avec les ministres de la Communication, Mohamed Bouslimani et du Tourisme et de l'artisanat, Mokhtar Didouche, ainsi que le Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani, M. Belmahdi a indiqué que "pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, le nombre de hadjis algériens a atteint plus de 42.000 hadjis", affirmant "l'attachement de l'Etat à garantir aux hadjis tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement des rites du hadj dans les meilleures conditions".

La mission du hadj comprend plusieurs secteurs qui "travaillent en coordination avec les autorités saoudiennes pour assurer toutes les commodités aux hadjis pendant leur séjour dans les Lieux saints de l'Islam", a poursuivi le ministre, saluant par la même occasion le rôle du secteur de la santé d ans l'approvisionnement en médicaments, des différents centres devant abriter les hadjis algériens ".

La mission du Hadj est composée de 865 membres, a-t-il ajouté, soulignant l'impératif d'accompagner les hadjis notamment les plus âgés. M. Belmahdi a instruit, en outre, les membres de la mission "à se conformer aux instructions des autorités publics, à intensifier l'action de sensibilisation et à veiller à donner la meilleure image de l'Algérie". De son côté, M. Bouslimani a mis en exergue l'importance du travail de la mission d'information dépêchée sur place pour couvrir cet évènement religieux important, et appelé ses membres à donner une belle image du pays. Pour sa part, le président de l'ONPO a évoqué les préparatifs engagés par les autorités publiques avec les différents acteurs, citant en particulier l'élaboration d'un cahier des charges en faveur de 45 Agences de tourisme chargées d'organiser le transport des hadjis vers les Lieux saints pour effectuer les rites du hadj dans les meilleures conditions".