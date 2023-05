Près de 10.000 adhérents sont inscrits dans les groupes des Scouts musulmans algériens (SMA) activant à Blida, a-t-on appris samedi auprès du commissariat de wilaya de cette organisation.

"La wilaya compte 10.000 scouts répartis sur 70 groupes, dont l’encadrement est assuré par près d'un millier de chefs scouts", a indiqué le commissaire scout de la wilaya, Abdelkrim Barekaâ, lors de la cérémonie de célébration de la Journée nationale des SMA, abritée par le complexe sportif militaire régional de la Première région militaire (PRM), et coïncidant avec le 82e anniversaire de la mort au champ d’honneur du fondateur des Scouts musulmans algériens, Mohamed Bouras (27 mai 1941). M. Barekaâ a souligné que la wilaya, qui est pionnière dans l'activité scoute, "a atteint cet objectif (de 10.000 adhérents) à la veille de la fin du mandat 2019/2023 (juin prochain), en dépit des restrictions de la pandémie du Coronavirus", notant que l'objectif du Commissariat, à l'avenir, est de boucler le chiffre de 100.000 scouts à l’échelle de la wilaya.

"La réalisation de cet objectif est possible, pour peu que les moyens soient disponibles, à savoir des installations et des écoles nécessaires pour contenir ce nombre", a estimé le commissaire des SMA de la wilaya, appelant, à l'occasion, les parents à encourager leurs enfants à devenir scouts.

L'organisation des SMA, a-t-il souligné, est une "véritable école qui a toujours œuvré pour l’intérêt du pays et sa protection".

L’Ecole des scout "est devenue la plus sûre des options pour éduquer nos enfants et les protéger du fléau de la drogue qui les guette, au vu de l’importance des valeurs qu’elle leur inculque, notamment l’amour de la patrie, doublée d’une formation complémentaire incluant la pensée, l'esprit et le corps (sain)", a relevé le même responsable.

Près de 5.000 scouts ont pris part à cette manifestation qui a vu, notamment, l'organisation d’exhibitions des groupes scouts et d’une exposition sur le parcours du fondateur des SMA, Chahid Mohamed Bouras.

Les organisateurs de cet événement, organisé sous le signe "Partenaires au service de l'enfance et de la jeunesse", ont également honoré le meilleur groupe scout activant à l’échelle de la wilaya, ainsi que de nombreux chefs scouts locaux.