Un accord de coopération a été signé, samedi, entre le Commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et le Centre universitaire Salhi-Ahmed à Nâama, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de cette organisation.

La signature de l’accord a eu lieu en présence des autorités de la wilaya, en marge de l'organisation d'une exposition à la maison de la culture "Ahmed Chami", mettant en lumière les activités et les initiatives du mouvement scout dans la wilaya et ses contributions aux différents rendez-vous et événements dont le pays a été témoin.

L'accord vise à activer et à intensifier la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'encouragement et de la diversification du travail culturel et bénévole et de sa promotion auprès des étudiants universitaires, ainsi que l'activation du mouvement scout et de ses nobles missions de renforcement des fondements de l'esprit national et de son incrustation dans le cœur des jeunes, selon les initiateurs de cet accord.

Il vise également à établir un plan d'action pour organiser des activités médiatiques et historique s et organiser des expositions et des concours périodiques en coordination entre les groupes de scouts et les vétérans de ce mouvement dans la wilaya, ainsi que les organisations et clubs d’étudiants activant dans le centre universitaire dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale, en plus de coordonner dans le domaine de l'organisation d'activités de solidarité et de volontariat entre les deux parties.

A l'occasion de la célébration de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens, les autorités de la wilaya et la famille révolutionnaire se sont rendues au cimetière des martyrs du chef-lieu de la wilaya, où le drapeau national a été hissé, une gerbe couronne a été déposée devant le mémorial, avec la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Le programme de la célébration comprenait aussi l'organisation d'une cérémonie à la maison de la culture en l'honneur des anciens doyens des SMA dans la wilaya, un défilé de scouts sur la place 1er novembre dans la commune de Nâama et une campagne de don de sang en coordination avec le centre de transfusion sanguine de l'hôpital "Kadri Mohamed" à Nâama.

La wilaya de Nâama compte plus de 2.500 membres des SMA, selon le Commissariat de wilaya de cette organisation.