Un pôle dédié à l’aquaculture sera créé à El Bettah, dans la commune de Ben M’hidi (50 km à l’ouest d’El Tarf), a indiqué dimanche le directeur de wilaya de la Pêche

et des ressources halieutiques, Zouaoui Laiche Ammar.

Ce futur pôle sera constitué de douze (12) projets liés à l’activité aquacole, à la production de poissons dans des cages flottantes, à la fabrication d’aliments pour poissons et à la mise en place d’une écloserie pour la production d’alevins.

Une fois opérationnel, ce pôle favorisera la création d’environ 1.000 emplois directs et indirects, et permettra d’augmenter la production halieutique de plus de 2.000 tonnes par an qui approvisionneront les marchés local et national, a précisé le même responsable.

Selon M. Laiche Ammar, l’étude de ce pôle, qui occupera une superficie de 38 hectares, a été confiée à un bureau d’études local et connaît un taux d’avancement notable. Le directeur de la Pêche et des ressources halieutiques a rappelé que la production de poissons a atteint, en 2022, les 7.500 tonnes dont 72 pour cent sont constitués de poisson bleu.

Cela r eprésente indique-t-il , un accroissement appréciable de l’ordre de 30 pour cent par rapport à l’année 2021 marquée par une production ne dépassant pas 5.000 tonnes.