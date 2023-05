Une commission chargée de l’évaluation des dégâts dus à la sécheresse enregistrée dans certaines wilayas a été installée récemment par les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a indiqué samedi à Skikda Miloud Tria conseiller au cabinet de ce département.

"Le ministère de tutelle a installé depuis quelques jours une commission chargée d’évaluer la situation, de recenser les agriculteurs sinistrés par la sécheresse observée dans certaines wilayas depuis le mois de mars passé et de s’enquérir des dégâts occasionnés par les récentes inondations", a souligné M. Tria dans son allocution durant la rencontre régionale d'écoute des préoccupations des agriculteurs de 14 wilayas dans l'Est du pays, tenue au palais de la culture Malek Chebel. Cette commission, a-t-il ajouté, se compose de représentants des diverses directions centrales du ministère et travaille en coordination avec les deux ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de l’Hydraulique et de plusieurs secteurs en rapport à l’agriculture.

Le même responsable a souligné que depuis le début de l’actuelle saison agricole, le ministère a décidé d'une série de mesures dont la facilitation de l’obtention des autorisations de fonçage de puits avec un soutien pouvant atteindre jusqu’à 50 % ayant permis, au regard des données préliminaires, la réalisation de 29.000 puits.

Des quantités d’eau considérables ont été également réservées aux filières de pomme de terre et de tomate dans certaines wilayas disposant de barrages, a-t-il noté, affirmant qu’"il transmettra toutes les préoccupations exprimées par les agriculteurs durant la rencontre au premier responsable du secteur".

De son côté, le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a appelé les autorités supérieures du pays à accompagner les agriculteurs pour surmonter le problème du déficit pluviométrique que connaissent les wilayas du pays et de les aider par tous les moyens possibles pour en réduire l’impact et à s’acquitter de leurs dettes accumulées sur le moyen terme.

M. Dilmi a ajouté qu’en dépit des grands moyens mobilisés par l’Etat en vue de valoriser les productions agricoles et mobiliser rationnellement les ressources d’eau, le déficit pluviométrique a impacté largement toutes les filières agricoles y compris celle des éleveurs.

Il a es timé, en outre, que la volonté affichée par l’Etat pour trouver des solutions aux problèmes qu'affronte le secteur agricole encourage les professionnels du secteur à déployer davantage d’efforts pour atteindre les objectifs fixés.

Cette rencontre régionale des agriculteurs dans l’Est du pays, présidée par le secrétaire général de l’UNPA et le secrétaire général de la wilaya de Skikda, a regroupé les secrétaires de wilayas de cette organisation, des agriculteurs, des cadres des directions des services de wilaya, ainsi que des représentants de banques et des divers offices du secteur.