Les wilayas de l'ouest, comme le reste du pays, ont commémoré samedi le 82e anniversaire de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens (SMA), en organisant des activités nombreuses et variées.

A Oran, plusieurs membres des SMA de la wilaya ont été honorés, dans une cérémonie organisée à la salle de cinéma "Maghreb" sous la supervision du Secrétaire général de la wilaya, El-Aïdani Fadil, ainsi que du Commissaire de wilaya des SMA, Omar Gasmi.

Au cours de la cérémonie, les grands sacrifices des scouts dans la wilaya d'Oran ont été rappelés avant et pendant la glorieuse guerre de libération contre l'occupant français , ainsi qu’après l'indépendance.

Dans la wilaya d'Aïn Temouchent, la commune de Hammam Bouhadjar a accueilli un certain nombre d'activités, dont une exposition au niveau de la station thermale, mettant en lumière la marche du mouvement scout et sa contribution à la guerre de libération, en présence du wali, M’hamed Moumene et des représentants de la famille révolutionnaire.

En outre, une visite a été rendue au moudjahid Boukraâ Bentayeb Abdallah et plusieurs jeunes scouts et membres des SMA ont été honorés.

A El Bayadh, une exposition de wilaya a été organisée à la maison de culture et des arts "Mohamed Belkheir" pour sensibiliser la population aux dangers de la drogue, inaugurée par le wali Farid Mohammedi, en compagnie des autorités locales civiles et militaires, de la famille révolutionnaire et des acteurs de la société civile.

Une conférence de wilaya a également été organisée à la bibliothèque principale de lecture publique, le martyr "Rak El-Hadj" par le Commissariat des SMA, dans le cadre de la prévention contre le fléau de la drogue, avec la participation de psychologues, en plus de l'organisation d'un défilé des SMA au niveau du chef-lieu de la wilaya.

Dans la wilaya de Nâama, la célébration a été marquée par la signature d'un accord de coopération entre le Commissariat de wilaya des SMA et le centre universitaire "Salhi Ahmed", visant à activer et intensifier la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'encouragement et de la diversification du travail culturel et bénévole, ainsi que sa promotion auprès des étudiants universitaires.

A la même occasion, la maison de culture a honoré les anciens doyens des SMA de la wilaya, et un défilé scout a été organisé sur la place 1er Novembre dans la commune de Nâama, ainsi qu’une campagne de don de sang en coordination avec le centre de transfusion sanguine de l'hôpital "Kadri Mohamed".