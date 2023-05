Les Scoute musulmans algériens ont organisé, samedi à la Salle Harcha Hassan (Alger), une cérémonie à l'occasion de la journée nationale des SMA placée sous le slogan

"Le Scout: patriotisme et militantisme".

"L'organisation des SMA qui a apporté sa contribution pendant la Guerre de libération, a adhéré au processus de renouveau à l'aube de l'indépendance", a indiqué le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Laid Rebiga dans son allocution prononcée à la cérémonie en présence du Conseiller auprès du Président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad.

Rappelant l'importance de "consacrer la culture du bénévolat et du don de soi", M.

Rebiga a souligné que "l'Algérie a besoin, aujourd'hui, de la conjugaison des efforts de tout un chacun pour préserver les acquis remportés".

Pour sa part, le commandant des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a mis en exergue le succès de son organisation reconnue mondialement pour avoir encadré plus de 250.000 scouts, révélant "la mise en place d'une stratégie pour atteindre un mill ion de scout dans les prochaines années".

Dans le même sillage, M.

Hemzaoui a annoncé la tenue, an juin, du 13e congrès des SMA en présence des cadres de l'organisation mondiale des scouts.

Lors de cette cérémonie, plusieurs moudjahidine et vétérans des SMA ont été honorés outre les lauréats du concours Mohamed Bouras.