ATM Mobilis a lancé dimanche une opération spéciale au profit des pèlerins algériens, consistant en une offre exceptionnelle de roaming leur permettant de rester joignables tout au long de leur séjour aux Lieux saints de l'Islam, en Arabie saoudite, indique un communiqué de cet opérateur de la téléphonie mobile en Algérie.

"ATM Mobilis est fier d'annoncer le lancement de son opération-spécial Hadj 1444-2023, visant à accompagner les futurs pèlerins algériens à l'occasion de leur voyage aux Lieux saints de l'Islam en leur proposant une offre exceptionnelle de roaming leur permettant de rester joignables tout au long de leur séjour en Arabie saoudite", précise la même source.

"Cette offre sera lancée à compter du 28 mai 2023 et permettra à ses utilisateurs de bénéficier de plusieurs heures d'appels entrants et d'un volume d'appels sortants et d'internet très compétitif", ajoute le communiqué de Mobilis.

L'opérateur ajoute qu'"en plus de ces avantages, il sera possible de recharger à tout moment les lignes téléphoniques des pèlerins, que ce soit à partir de l'Arabie saoudite en composant le *600# via l'ap plication MobiSpace ou l'interface Web MeetMob, mais aussi au niveau des Agences commerciales Mobilis en l'Algérie".

La même source assure que "l'opération spéciale d'ATM Mobilis ne s'arrête pas là, puisque l'opérateur leader de la téléphonie mobile offrira une SIM prépayée +Sama+, dotée d'un crédit de 100 DA, pour chacun et chacune des citoyens accomplissant le cinquième pilier de l'Islam".

Afin obtenir gratuitement cette SIM, recharger son compte téléphonique et découvrir les avantages de cette offre spéciale, "il suffit de se rendre à l'une des Agences commerciales Mobilis à travers tout le pays, munis de sa pièce d'identité ou de son passeport et de la copie du carnet de Hadj", explique le communiqué de Mobilis.

ATM Mobilis invite les futurs pèlerins à contacter le service-client aux numéros "666/888" à partir d'un téléphone portable ou aux numéros "0660 600 666" ou "0660 600 888" à partir d'un téléphone fixe ou sur l'adresse mail: "[email protected]", conclut le communiqué.