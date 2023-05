Une exposition de peinture rassemblant quelques œuvres du plasticien Rezki Zérarti et celles du regretté Salah Hioun, disparu en 2018, a été inaugurée samedi à la galerie d'art "Le paon" (Alger).

Dans cette galerie de l'Office Ryadh El Feth, Rezki Zérarti expose dans un registre semi figuratif servi par une palette ocre, des œuvres de sa dernière exposition "Rezki Zérarti, toujours de retour".

S'inspirant franchement de l'art et des masques du continent africain, tout en gardant une forte présence de la perfection des formes et de la symétrie géométrique, l'artiste propose aux visiteurs de la galerie, des œuvres comme "La répartition" et "La femme au foyer".

Le choix de couleurs de l'artiste est très souvent dominé par les couleurs terre, à l'exception de quelques œuvres plus recherchées où le bleu, symbole de sérénité, est exploité.

Ce bleu se retrouve dans "Se tenir debout pour voir le soleil" célébrant l'humain et la mère nourricière.

Né le 24 Juillet 1938 dans la région de Taourga près de Dellys, Rezki Zerarti a quitté Alger pour la France à un jeune âge, il décide de prendre des cours de dessin et de peinture à Aix en Provence alors qu’il est maçon.

Il revient en 1962 et s’établit à Alger où il fait la connaissance du poète Jean Sénac qui a préfacé sa première exposition personnelle présentée en 1964.

Membre de l’Union national des artistes peintres (Unap), il participe à ses salons de 1967 à 1971 puis aux manifestations organisées par le groupe "Aouchem" qui rassemble une dizaine d’artistes, poètes et peintres, autour de Baya, Denis Martinez, ou encore Choukri Mesli.

"Intitulée "une amitié à l'épreuve du temps", l'exposition propose également quelques portraits de femmes algériennes réalisés par le plasticien Salah Hioun, un autre membre de l'Unap lauréat du "Grand prix d'Algérie des arts plastiques".

Cette exposition se poursuit à la galerie Le paon jusqu'au 10 juin prochain.