Les mines terrestres et les munitions non explosées ont fait 121 victimes civiles au Yémen au cours du premier trimestre 2023, selon un rapport publié samedi par la branche yéménite du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Selon le rapport, qui s'est basé sur les données du Centre yéménite d'action contre les mines (YMAC), la majorité des victimes ont été causées par des mines terrestres et des munitions non explosées sur la côte ouest du Yémen, en particulier dans les gouvernorats de Hodeidah, d'Al Jawf et de Marib.

Les fortes pluies qui ont touché ces zones ont fait émerger des engins explosifs, les rendant plus susceptibles d'être déclenchés par des civils.

Le nombre de victimes civiles des mines terrestres et des munitions non explosées a diminué au quatrième trimestre de 2022, quand elles étaient alors 144, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'intensification de l'enlèvement des restes de guerre par l'YMAC, ainsi que le déplacement de civils de zones fortement minées, raconte le rapport. Toutefois, malgré ce tte diminution, l'OCHA a averti que les mines terrestres et les munitions non explosées continuaient de représenter une grave menace pour les civils au Yémen, notant qu'il y a des millions de mines terrestres et de munitions non explosées dispersées à travers le pays, et que ces armes continueront de tuer et de mutiler des civils pendant des années encore.

Par ailleurs, l'OCHA a appelé la communauté internationale à fournir davantage de fonds pour soutenir les efforts de déminage au Yémen, soulignant que les efforts de l'ONU pour éliminer les mines terrestres et les munitions non explosées sont essentiels pour que des millions de Yéménites rentrent chez eux et se remettent des malheurs du conflit qui touche le pays.