Les affrontements ont repris, samedi, entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, dans la capitale Khartoum, malgré l'accord de cessez-le-feu toujours en vigueur, ont rapporté des médias.

"Nous entendons de fortes explosions et des avions de guerre survoler le quartier d'Al-Muqrin", selon des témoins oculaires, cités par des médias.

Le quartier d'Al-Muqrin est situé à proximité de deux ponts principaux reliant la ville de Khartoum à Omdurman, à savoir les ponts d'Al-Fatihab et du Nil Blanc. Le 22 mai, un nouvel accord de cessez-le-feu est entré en vigueur pour une durée d'une semaine, alors que des pourparlers entre les deux parties au conflit se poursuivent, pour tenter de parvenir à un accord mettant fin aux combats et à une solution pacifique au conflit armé en cours à Khartoum et dans d'autres villes.

De leur côté, les forces de police soudanaises ont appelé, par voie de communiqué, leurs employés qui sont à la retraite et ceux qui sont capables de porter les armes à Khartoum et ailleurs à les rejoindre afin de sécuriser quartiers, zones vitales et marchés. Vendredi, le ministère soudanais de la Défense avait appelé les retrai tés des forces armées à se rendre au commandement militaire le plus proche pour s'armer, afin de se sécuriser et se conformer aux plans de leurs régions. Cependant, les Forces de soutien rapide ont estimé, dans un communiqué, que cet appel représentait un échec et une tentative de se réfugier auprès des citoyens pour combattre en leur nom.