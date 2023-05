Une partie des Mauritaniens votaient samedi pour élire les 36 députés restant à choisir, après un premier vote il y a deux semaines. "Le vote a commencé à 7H00 (locales et GMT) et se terminera à 19H00 dans les 18 circonscriptions de l'intérieur et les 4 à l'extérieur", c'est à dire à l'étranger (France, Etats-Unis, Afrique et Moyen Orient), a dit le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Teghiyou Allah Ledhem.

Le 13 mai, le parti El Insaf du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a décroché une majorité de 80 sièges lors d'un premier vote, sur 176 à l'Assemblée nationale, auxquels s'ajoutent 36 gagnés par ses alliés. L'opposition a, elle, remporté 24 mandats. Le système mauritanien mixe deux modes d'élection des députés, certains étant élus en un seul tour, d'autres en deux. Vingt-deux circonscriptions désignant 36 parlementaires restaient en ballottage après le 13 mai, toutes en dehors de la capitale Nouakchott. Les résultats devraient être connus dans les tout prochains jours.