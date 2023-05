1/6 - Respirez avec le ventre

Premier conseil : la respiration ventrale. Cette méthode va vous permettre de masser vos intestins et d'améliorer votre transit intestinal.

Allongez-vous sur le dos. Prenez une grande inspiration, puis bloquez quelques secondes. Concentrez-vous pour ne gonflez que votre ventre, et non votre poitrine. Vos abdominaux vont se resserrer, ce qui permettra de soulager vos intestins. Pour évacuer l'air, vos abdominaux vont se contracter à la fin de l'expiration. Ne gardez aucun air en vous, et essayez de rapprocher votre colonne vertébrale et votre nombril.

2/6 - Tendez vos jambes

À même le sol, allongez-vous sur le dos. Face à un mur, tendez et collez-y vos jambes (dans la mesure du possible). Longuement, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Combiné à un auto-massage, cet exercice vous apportera toute la relaxation nécessaire. Déposez votre main à plat sur votre ventre et massez-le doucement

3/6 - Travaillez vos abdominaux

Qui dit ballonnements, dit souvent constipation. Effectuer des abdominaux vous aidera à relancer votre transit intestinal et préviendra vos ballonnements. Le gainage ou "l'exercice des ciseaux" permet de travailler en profondeur votre bas du ventre ! Votre sangle abdominale prodigue alors des massages aux organes : ils stimulent la paroi intestinale et facilitent même votre digestion.

4/6 - Étirez vos muscles

Et si vos ballonnements étaient la conséquence d'une tension musculaire ? Pour détendre et relâcher vos muscles, les étirements peuvent être efficaces. Debout, les jambes écartées d'une largeur du bassin, lancez vos bras vers le ciel. Penchez votre buste de droite à gauche. Maintenez la position quelques secondes de chaque côté et répétez l'exercice.

5/6 - Marchez quotidiennement

Restez actif luttera efficacement contre vos sensations de lourdeurs. Au travail ou à la maison, nous avons tendance à être assis ou allongé pendant une trop longue période. Dès que vous en avez l'occasion, allez marcher ! S'il peut s'agir d'un conseil banal, cette activité physique reste la plus simple et la plus complète. 30 minutes de marche rapide quotidienne viendront à bout de vos ballonnements !

6/6 - Réalisez des torsions

Avez-vous déjà pensé à... vous essorer ? Tout comme vous le faites avec votre linge pour retirer l'excès d'eau, les torsions vont vous permettre "d'essorer" vos intestins et soulager vos ballonnements ! Cette pratique favorisera la bonne reprise de votre transit. Allongez-vous sur le dos, placez vos bras en croix et repliez vos jambes. Maintenant, basculez-les de droite à gauche sans décoller vos épaules du sol. Faites cet exercice plusieurs fois d'affilée. Privilégiez des mouvements lents focalisés sur votre respiration.