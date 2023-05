L'envie de détacher sa ceinture pour cause de ventre gonflé après un repas n'a rien d'agréable... Si cette sensation se reproduit trop souvent, il est temps de réviser votre assiette !

Pour éviter les ballonnements, il faut agir dans 3 directions. D'abord, veiller à une mastication correcte. On ne gobe pas les aliments, et on n'expédie pas son repas en quelques minutes. On s'assoit dans le calme et on mastique chaque bouchée. Non seulement on va éviter les ballonnements, on digèrera mieux, et en bonus, on sera rassasié plus rapidement. De plus, les aliments qui arrivent dans l'estomac bien mâchés, évitent les fermentations, sources d'inconforts digestifs. Ensuite, le fractionnement des repas peut aider à une meilleure digestion. Mieux vaut manger 5 fois par jour en petites quantités que de se suralimenter 3 fois.

Enfin, dernier réflexe à adopter, la révision de son assiette. On choisit plutôt des viandes maigres sans sauces trop riches, on évite les fritures récurrentes, les épices trop agressives types moutarde forte ou piments. Attention au pain blanc ou industriel. Si vous vous sentez trop souvent ballonné, consommez les fruits à distance des repas ou plutôt cuits. Veillez à ne pas abuser des fibres dures contenues dans les légumineuses (flageolets, lentilles ou pois chiches). Et misez sur les bonnes combinaisons alimentaires. Préférez le poisson avec des pommes de terre plutôt qu'avec du riz ou des pâtes. A noter que le café, l'eau gazeuse ou le chewing-gum en fin de repas sont à proscrire en cas de gonflements réguliers de l'abdomen.

Pour se sentir léger, il existe de nombreux aliments qui vous procureront une sensation de confort.

1/12 - Les pousses d'épinard

Les fibres contenues dans ce type de légume sont très douces et très tendres. Ce qui ne provoque pas d'agression ou d'irritation du système digestif. Et donc permettent d'éviter les gonflements au niveau abdominal...

2/12 - Le yaourt nature

Le yaourt ne contient pas de lactose, un sucre difficile à digérer au fur et à mesure qu'on avance en âge et qui peut provoquer des ballonnements. Le petit plus : il est riche en probiotiques qui facilitent la digestion et évitent les complications intestinales.

3/12 - La courgette

La courgette est riche en fibres solubles qui au contraire de celles dites insolubles se digèrent beaucoup mieux et préservent les intestins de toute agression.

4/12 - Le blanc de poulet

Exempt de gras, le blanc de poulet est une catégorie de viande blanche à privilégier pour éviter de voir son tour de taille augmenter après le repas. En effet, contrairement aux viandes grasses, il se digère rapidement et facilement.

5/12 - Le gingembre

Cet aliment possède des propriétés anti-inflammatoires et soulage la formation de gaz. De plus, il favorise la digestion en détendant les intestins.

7/12 - Le quinoa

Le quinoa apporte 6 g de fibres pour 100 g et ne contient pas de gluten contrairement au riz ou aux pâtes classiques. Les fibres assurent une bonne digestion et un bon transit intestinal. Quant à l'absence de gluten, elle limite les risques de voir son ventre gonfler.

8/12 - L'estragon

Cette herbe aromatique est à inclure dans votre assiette si vous êtes sujets aux ballonnements. Outre son effet antispasmodique, elle soulage les maux de ventre, évite l'aérophagie et la constipation.

9/12 - L'huile d'olive

L'huile d'olive regorge d'acide oléïque, une substance qui stimule la production de bile. Un facteur qui facilite la digestion. Bien entendu, il faut veiller à ne pas dépasser une cuillère à soupe environ par repas pour assaisonner ses aliments.

10/12 - Le fenouil

Ce légume contient de l'anéthol, une substance qui combat l'acidité gastrique et bloque le processus de fermentation des aliments dans l'estomac pendant la digestion. Il va calmer les problèmes de digestion et limiter la formation de problèmes gastriques dont les ballonnements.

11/12 - Les carottes cuites

Les carottes cuites contiennent des fibres solubles qui permettent une digestion légère et rapide. Ce qui n'est pas le cas si on les consomme crues. Car sur certains estomacs sensibles, elles peuvent irriter les parois de l'intestin, surtout en grande quantité.

12/12 - La banane

La constipation peut-être à l'origine de la sensation de ballonnement. Les bananes contiennent des fibres solubles qui absorbent l'eau et ramollissent les selles. L'idéal pour venir à bout d'un ventre gonflé.

...et 12 à éviter

1/12 - Les crudités

L'été, les salades se déclinent en fonction de nos envies. Si vous souffrez de ballonnements, limitez un peu les crudités, plus difficiles à digérer. Pensez à mixer des légumes crus et des légumes cuits, par exemple des haricots verts, des courgettes ou des aubergines.

2/12 - La mie de pain

Globalement, tous les aliments aérés (contenant beaucoup d'air) doivent être évités, comme les boissons gazeuses par exemple, la mie de pain, les soufflés, les glaces ou encore les meringues.

3/12 - Les boissons gazeuses

Les boissons gazeuses libèrent du gaz dans le tube digestif et favorisent donc les ballonnements. Si les boissons contiennent du fructose ou du sorbitol, deux sucres qui peuvent être mal digérés, c'est pire.

4/12 - Les choux de Bruxelles

La famille des choux (choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis...) tout comme les poireaux sont riches en fructanes.

Ces sucres sont constitués de molécules de fructose reliées entre elles par des molécules non digérées. Comme ils ne sont pas digérés correctement, ils provoquent des gaz.

5/12 - Les fritures

Les aliments frits et rissolés sont riches en graisses qui stagnent longtemps au niveau de l'estomac. Cette digestion difficile se traduit par des ballonnements et des flatulences.

6/12 - L'alcool

Tous les alcools sont riches en sucre susceptible de provoquer une fermentation intestinale. La bière qui contient en plus des bulles a tendance à distendre l'appareil digestif.

7/12 - Les fruits séchés

L'excès de fibres insolubles que l'on trouve dans les fruits séchés ou les pains au son par exemple est responsable de ballonnements et de flatulences.

8/12 - Les haricots secs

Les haricots secs renferment une forte teneur en raffinose. Ce sucre multiplie la production de gaz par 12 ce qui explique que la consommation de haricots secs cause des ballonnements. Pour faciliter la digestion des haricots secs, vous pouvez les tremper dans un peu de bicarbonate de sodium alimentaire pendant plusieurs heures avant de les cuire.

9/12 - Les jus de fruits concentrés

Les jus de fruits concentrés tout comme certains fruits (pommes, poires, cerises, pêches, raisin, mangue, papaye...) et les confitures sont riches en fructose. Chez certaines personnes, la malabsorption de ces sucres peut entraîner une production excessive de gaz.

10/12 - Le lait

Chez certaines personnes, l'absence de lactase, une enzyme présente dans l'intestin, empêche de digérer correctement le lactose qui est un composant essentiel du lait. Cela provoque des gaz, des ballonnements.

11/12 - L'oignon

En raison de ses composés soufrés l'oignon est souvent peu digeste surtout lorsqu'il est consommé cru et peut être responsable de ballonnements et de flatulences.