Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu vendredi dans l'Est de la wilaya d’El Oued, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC).

L'accident s'est produit tôt le matin sur la route nationale (RN-16) reliant les wilayas d’El Oued et Tébessa, plus précisément au village d’El Adal, dans la commune de Hassi Khalifa (30 km à l'Est du chef-lieu de wilaya) suite à une collision entre deux véhicules touristiques, causant la mort sur place de quatre (4) passagers, a indiqué le directeur de wilaya de la Protection civile, Ahmed Baoudji.

Les corps sans vie des victimes âgés entre 27 et 67 ans, ont été évacués vers la morgue de l'établissement public hospitalier (EPH) Ben Omar El Djilani du chef-lieu de wilaya, alors que le blessé (27 ans) a été transféré aux urgences de la même structure de santé, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.