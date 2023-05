Une caravane médicale pluridisciplinaire des wilayas d’Oran et d’Alger vient de lancer des consultations médicales en dermatologie et pédiatrie au profit des malades des communes de la wilaya de Béni-Abbès, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Menée en coordination avec la Direction locale de la santé et de la population (DSP), cette caravane, composée de dix (10) dermatologues et quatre (4) pédiatres des wilayas d’Oran et d’Alger, devra prodiguer ses prestations spécialisées à titre gracieux au profit des malades en vue de rapprocher les prestations médicales spécialisées des citoyens et d’épargner à ceux des zones reculées les longs déplacements pour les mêmes motifs de soins, a indiqué le praticien, Youcef Belhicher, du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran.

S’étant ébranlée du chef lieu de la wilaya, la caravane qui est arrivée dans les daïras de Tebelbala et d’Igli devra continuer son périple au niveau des daïras d'Ouled Khoudir, El-Guessabi et Louata, avant de rebrousser chemin vers la commune du chef lieu de la wilaya.

Le programme de cette caravane prévoit également des sessions de formation au profit des praticiens généralistes de la wilaya dans la discipline de dermatologie et la prise en charge des malades, a-t-onn indiqué la même source.

Cette action de solidarité a été favorablement accueillie par les malades car leur rapprochant les prestations médicales spécialisées et leur épargnant les déplacements vers d’autres régions lointaines du pays pour les motifs de soins.