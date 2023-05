Une cinquantaine de cas de cirrhose hépatique secondaire à l’atrésie des voies biliaires sont enregistrés, chaque année, chez des nourrissons au niveau du service de gastrologie de l’hôpital pédiatrique de Canastel à Oran, a-t-on appris auprès de sa cheffe de service, le Pr Mimouna Bessahraoui.

L’atrésie des voies biliaires est une maladie rare caractérisée par une obstruction des voies biliaires survenant en période périnatale, évoluant souvent vers une cirrhose hépatique et au décès du bébé, si elle n’est pas prise en charge, au cours des premières semaines après la naissance, a-t-elle indiqué en marge du 2e Séminaire d’Hépato-Gastro-Entérologie et Endocrinologie pédiatrique de l’Ouest, ouvert jeudi à Oran.

"Le bébé souffrant d’une atrésie des voies biliaires, qui n’est pas opéré avant deux mois de sa naissance, est condamné", a-t-elle déploré, ajoutant que le foie de ces nourrissons est complètement cirrhosé après ce délais, ce qui nécessite une greffe du foie, ajoutant que malheureusement, la greffe hépatique "nécessite un transfert à l’étra nger de ces jeunes nourrissons". La solution pour les sauver consiste à introduire la greffe hépatique dans les hôpitaux algériens, sachant que le service de gastrologie de l’hôpital pédiatrique de Canastel a entamé des démarches sur la possibilité de former ses chirurgiens, avec l’encadrement d’un spécialiste français, le Pr Christophe Chardot de l’hôpital Necker, pour pouvoir effectuer des greffes hépatiques à son niveau. S’agissant des symptômes de l’atrésie des voies biliaires, elle a expliqué que l’ictère du nouveau-né persistant au-delà de la 2e semaine de vie, ainsi qu’une décoloration des selles (gris-blanc ou mastic) et des urines foncées, sont les symptômes les plus fréquents.

Diagnostiquée à temps, une intervention chirurgicale nommée Kassaï, qui consiste à dégager l’obstruction des voies biliaires, sauve le bébé de la cirrhose et de la mort, a-t-elle encore souligné.

Les travaux du 2e séminaire d’Hépato-gastro-entérologie et Endocrinologie pédiatrique de l’Ouest se poursuivent jusqu’à demain, vendredi, avec plusieurs thématiques comme le "maladies héréditaires du métabolisme intermédiaire: diagnostic et prise en charge", "la maladie de Gaucher", "RSP et maladies métaboliques", "conduite à tenir devant une perturbation du bilan hépatique", entre autres.