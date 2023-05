L'ES Ben Aknoun, vainqueur en déplacement contre le WA Tlemcen (3-1), a franchi un grand pas vers l'accession en Ligue 1 de football, alors que le WA Tlemcen est officiellement relégué en Inter-régions, à l'issue des matchs de la 29e et avant dernière journée du Championnat de Ligue 2 amateur, groupe Centre-Ouest, disputés vendredi. A la faveur de cette victoire obtenue grâce notamment aux buts des chevronnés Hachoud et Bouguèche, l'ES Ben Aknoun (66 points) conserve son fauteuil de leader du groupe Centre-Ouest, devant l'ES Mostaganem (65 pts) qui a dominé à domicile le SKAF Khemis Miliana (4-1).

Les joueurs de l'Etoile de Ben Aknoun n'ont plus besoin que d'un petit point pour acter officiellement leur accession historique en ligue1 Mobilis , lors de la dernière journée durant laquelle ils recevront les gars de Mosta dans ce qui s'annonce comme la finale du groupe Centre-Ouest. Cette avant dernière journée prolifique en buts avec 36 réalisations, a également été marquée par relégation officielle en Inter-régions du WA Tlemcen (15e, 25 pts), qui rejoint le RC Relizane lanterne roug e avec zéro point.

Concernant la troisième équipe qui accompagnera le WAT et le RCR, la lutte fait rage à une journée de l'épilogue, puisque les principaux protagonistes se sont imposés, à commencer par le RC Kouba et l'O Médéa (11es, 31 pts), vainqueurs en déplacement respectivement devant l'ASM Oran (2-0) et le WA Boufarik sur le même score (2-0).

De son côté, le GC Mascara également 11e avec 31 points a fait match nul (3-3) face à la JSM Tiaret après avoir longtemps mené (3-0), alors que le MC Saida (14e, 30 pts) a laminé le RC Relizane (6-0), mais reste coincé à la 14e place synonyme de relégation. Donc, tout va se décider lors de l'ultime journée prévue la semaine prochaine.

Cette 29e journée se poursuivra samedi (16h30) avec les rencontres de la poule Centre-Est, qui devraient dévoiler l'identité de la troisième équipe qui accompagnera HAMRA Annaba et la JSE Skikda en Inter-régions.

L'US Chaouia (14e, 33 pts), qui jouera sa survie en Ligue 2 lors de son déplacement chez l'E Sour El Ghozlane (4e, 44 pts), est dans l'obligation de l'emporter tout en espérant les défaites l'AS Ain M'lila et l'IRB Ouargla (12es, 37 pts) pour garder des chances de maintien avant la dernière journée. Cette éventualité s'annonce difficile à concrétiser puisque l'ASAM recevra la JSE Skikda, alors que l'IRB Ouargla se déplacera chez le CA Batna (6e, 39 pts).