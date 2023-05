Une "crise dans la crise" menace des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique,

a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un événement organisé

mercredi au siège de l'ONU à New York visant à collecter sept milliards de dollars américains pour aider la région.

En Ethiopie, au Kenya et en Somalie, plus de 43 millions de personnes continuent à souffrir de l'une des pires sécheresses de l'histoire récente.

Les déplacements massifs de population, la flambée des prix alimentaires et plus récemment les combats au Soudan viennent s'ajouter à plusieurs années de conflit et d'insécurité.

"Nous devons agir tout de suite pour éviter que la crise ne se transforme en catastrophe.

Agissons ensemble maintenant, avec un plus grand sentiment d'urgence et un soutien renforcé", a déclaré M. Guterres.

Le secrétaire général de l'ONU a assuré qu'agir immédiatement permettrait de "changer la donne".

De fait, l'année dernière, les donateurs ont apporté une aide vitale à 20 millions de personnes à la région, contribuant à éviter une famine. Mais les nouveaux programme d'aide humanitaire pour la région sont pour le moment financés à moins de 20 % - une situation inacceptable, a-t-il affirmé, avertissant que sans un financement immédiat, les opérations d'urgence s'arrêteraient et beaucoup de gens mourraient.

"Les habitants de la Corne de l'Afrique paient un prix inadmissible pour une crise climatique qu'ils n'ont rien fait pour provoquer", a-t-il déclaré. "Nous leur devons de la solidarité.

Nous leur devons de l'aide.

Et nous leur devons de l'espoir pour l'avenir.

Cela signifie agir immédiatement pour garantir leur survie, et cela signifie aussi agir de manière soutenue pour aider les communautés de la Corne de l'Afrique à s'adapter et à renforcer leur résilience au changement climatique", a-t-il ajouté.