Une personne est décédée et plusieurs autres ont été secourues dans l'est du pays affectées par les intempéries enregistrées jeudi, indique un bilan de la Protection civile.

Il s'agit d'une fillette âgée de 7 ans repêchée par les éléments de la Protection civile à 5 km de Mechtet Besbassa, commune de Bouhachana, dans la wilaya de Guelma, précise la même source.

Les unités de la Protection civile sont intervenus également pour le sauvetage de 30 ressortissants africains cernés par les eaux suite à la crue de Oued Sibous dans la commune d'Heliopolis, dans la même wilaya.

Selon le même bilan, dans la wilaya d'El-Tarf, les éléments de la Protection civile ont procédé au sauvetage de 15 ouvriers travaillant dans un champ agricole à Kaf Merrad cernés par les eaux d'un oued, au niveau de la commune d'El-Besbes, sans enregistrer de victimes.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile des différentes wilayas touchées par les fortes pluies ont mené plusieurs autres opérations de secours et de pompage des eaux pluviales infiltrées à l'intérieur des habitations au niveau de quartiers et édif ices publics et privés et aussi sur les axes routiers, sachant qu'une montée significative des niveaux des eaux dans les oueds a été constatée.

Ces opérations ont été menées à travers les wilayas de Tipaza, Tébessa, Oum El-Bouaghi, El-Tarf et Boumerdès.

A Tipasa, plusieurs opérations d'épuisements et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées dans plusieurs quartiers et établissements publics et privés dans les communes de Chaïba, Douaouda, Koléa et Bousmail, suite à la montée du niveau des eaux, sans enregistrer de victimes.

Selon la Protection civile, le chemin de wilaya 58 reliant Douaouda et Blida demeure coupé à la circulation, de même que l'autoroute Bousmail vers Alger et la Route nationale N11 au niveau de Bousmail.