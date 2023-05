Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a annoncé jeudi dans un communiqué que les récentes intempéries avaient fait deux (2) morts, une fillette (7 ans) dans la wilaya de Guelma et un garçon (9 ans) dans la wilaya de Tipasa.

"Dans le cadre du suivi des répercussions des récentes intempéries, deux morts ont été enregistrés.

Il s'agit d'une fillette de 7 ans qui était portée disparue dans la commune de Bouhachana (W.

Guelma), dont le corps emporté par les flots a été retrouvé à 5 kilomètres de son domicile et d'un garçon de 9 ans dans la commune de Khemisti (W.

Tipasa) qui a succombé à ses blessures causées par l'effondrement du mur d'un stade de proximité", ajoute le communiqué.

"Plusieurs maisons, bâtisses et structures publiques, notamment éducatives ont été endommagées par les infiltrations et la montée du niveau des eaux pluviales", a-t-on précisé.

"Le trafic routier a été rétabli dans plusieurs wilayas après le parachèvement des opérations de pompage des eaux par les services concernés au niveau des voies et routes submergées, au moment où les instances et services spécialisés demeurent présents et mobilisés sur le terrain à travers les différentes wilayas concernées jusqu'à un retour total à la normale", conclut le document.