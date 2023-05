Le ministère de l'Education nationale a mis en place, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les drogues et les psychotropes, une commission placée sous la supervision du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, et chargée d'élaborer un programme riche que les directions de l'Education (DE) œuvreront à mettre en œuvre, en vue de sensibiliser les élèves des trois paliers à la gravité de ce fléau.

Dans ce contexte, un inspecteur central de l'Education nationale, Said Sadou, a fait savoir, dans une déclaration à l'APS, que la tutelle veillait à mettre en œuvre le programme de sensibilisation mis en place, avec l'implication de la famille éducative, des parents d'élèves et des services de sécurité, de la protection civile et de la Santé, dans l'objectif de mettre en avant les efforts déployés pour prévenir ce fléau.

Au niveau des DE, a-t-il expliqué, des affiches et dépliants sur les dangers des drogues ont été distribués, en vue d'être utilisés dans les établissements scolaires lors des compositions et des examens d e fin d'année prévus du 5 au 7 juin pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du 11 au 15 juin pour le Baccalauréat.

La Semaine scolaire sera également mise à profit dans cette démarche, a indiqué le responsable, rappelant que cette semaine est consacrée, de base, à la vente des manuels scolaires et à la remise des relevés de notes du troisième trimestre. Une campagne de sensibilisation sera organisée durant cette période afin de montrer les effets ô combien néfastes des drogues sur l'individu et la société.

Les Journées nationales et internationales, à l'instar de la Journée de l'enfance ou encore la journée mondiale sans tabac, constitueront des occasions pour sensibiliser les élèves, en organisant, par la même, des concours, des expositions et des manifestations intellectuelles, sportives et culturelles.

Le ministère s'emploie, à travers les DE et tout au long de l'année, à associer les unités de dépistage et de suivi, afin de garantir la santé et l'intégrité physique et psychologique des élèves, a souligné M. Sadou, indiquant que le programme tracé prévoit des sorties médiatiques à l'échelle nationale et locale.

Un événement sportif national est également prévu d'ici la fin mai en cours dans la capitale, lequel verra la participation de quelque 400 élèves de toutes les wilayas, a annoncé l'inspecteur central.

Dans un autre contexte, il a mis en avant l'aspect pédagogique prévu dans le volet sensibilisation, lequel se manifestera par la consécration des valeurs morales chez les élèves notamment du cycle primaire, puis l'éducation sanitaire pour les apprenants du CEM, et enfin la formation des élèves du secondaire sur la manière de préserver les capacités mentales.