La Chambre nationale des commissaires aux compte (CNCC) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement de sa plateforme numérique dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de numérisation, comprenant également la création de l'identité numérique pour ses membres.

Cette nouvelle plateforme numérique www.cn-cncc.dz comprend notamment l'annuaire en ligne des commissaires aux comptes, selon le communiqué soulignant que la mise en ligne de cette plateforme permettra de "mettre en évidence les missions de l'organisation professionnelle et de ses organes constitutifs ainsi que la mise en valeur du métier de commissaire aux comptes et des activités de la CNCC".

Elle devrait également donner plus de visibilité pour les CAC, par la mise en ligne d'un annuaire national des Commissaires aux Comptes inscrits au tableau de la Chambre. Concernant l'identité numérique du commissaire aux comptes "@mohafid- hissabat.dz", la CNCC a expliqué de cette identité sera "l'outil de référence officielle de correspondance numérique avec l'environnement extérieur (Clients, institution..) et agira comme un cac het numérique certifié pour toute correspondance électronique ce qui va améliorer lae-réputation du professionnel.

"Ca sera le socle de la transformation numérique pour préparer la conformité de la signature électronique", souligne-t-on. "Par ces actions, la CNCC traduit sur le terrain les valeurs que véhicule la profession du commissaire aux comptes à savoir la transparence, l'accessibilité, la véracité, la conformité légale et l'efficacité tout en démontrant la contribution effective au développement socio-économique du pays", affirme le communiqué. Pour garantir cette conformité légale, la CNCC a opté pour un hébergement local, afin de se conformer aux exigences légales en matière de protection des données notamment la loi 18-07 du 10 Juin 2018 qui entrera en vigueur le 31 aout prochain.

"Cette approche permet de respecter les lois et réglementations en vigueur, offrant ainsi aux parties prenantes une assurance quant à la confidentialité de leurs Informations", explique la CNCC. En plus de cette action, la CNCC a lancé une opération globale avec ses partenaires technologiques algériens, afin de doter tous les commissaires aux comptes d'outils de collaboration et de productivité à savoir de la messagerie professionnelle "Zimail Pro" sous le domaine "[email protected]", ainsi que l'outil de visioconférence "Zoumi".

La CNCC rappelle que sa stratégie s'inscrit dans la politique d'encouragement des ressources locales tout en se tournant vers des partenariats locaux. C'est dans ce cadre, précise la même source, la startup "Moufid Bi", dont le fonds national "Algerian Starup Fund" est actionnaire, a permis de réaliser le portail et de l'annuaire en ligne. Agréé par l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), l'opérateur "Adex Technology" a permis l'hébergement et la fourniture des outils de collaboration et de productivité de la plateforme.

Par ailleurs, le Conseil national de la CNCC organisera la 9e édition des assises nationales des commissaires aux comptes, sous le haut patronage du ministre des Finances, les 3 et 4 juin prochain, à Alger.

Lors de cette manifestation, les commissaires aux comptes et les partenaires socio-économiques débâteront pendant deux jours, autour de la thématique : "Le commissaire aux comptes garant de confiance et de transparence pour la relance économique", selon le communiqué.