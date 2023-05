Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger le président de la société omanaise "Abraj Energy Services", Saif bin Saïd Al-Hamhami avec qui il a évoqué les opportunités d'investissement en Algérie à travers des partenariats mutuellement bénéfiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, les deux parties ont passé en revue "les opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine des hydrocarbures entre le Groupe Sonatrach et la compagnie Abraj Energy Services, notamment en ce qui concerne les activités d'exploration, de développement et d'entretien des puits outre les services des puits et la formation", souligne le communiqué.

Les deux parties ont aussi discuté des "possibilités d'établir des relations de coopération via des projets de partenariat mutuellement bénéfiques, notamment en matière de transformation et des nouvelles techniques en vue de récupérer les puits fermés". A cette occasion, M. Arkab a prése nté la teneur et les objectifs de la nouvelle loi sur les hydrocarbures visant la relance des activité d'exploration des hydrocarbures et leur exploitation en Algérie, mettant en avant la volonté de l'Algérie d'œuvrer davantage dans le but de développer ses ressources en hydrocarbures et d'exploiter son capital minier, selon la même source.

Ainsi, une invitation a été adressée à "Abraj Energy Services" pour explorer les voies et les moyens d'établir un partenariat avec Sonatrach et d'échanger les expériences et les expertises, outre la conclusion de partenariats bénéfiques pour les deux parties. De son côté, le directeur exécutif de la société a affiché sa volonté d'investir et de créer des opportunités d'affaires en Algérie et de conclure des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec Sonatrach.

La rencontre a, également, permis d'échanger les vues et les analyses sur le marché international des hydrocarbures ainsi que les développement principaux marquant les industries de pétrole et de gaz, conclut le communiqué.