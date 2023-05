Les marchés mondiaux se montrent plutôt attentistes avant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis et espérant une issue positive aux négociations sur le plafond de la dette américaine. Les indices européens ont ouvert en petite hausse: Paris s'affiche stable (+0,01%), Londres en hausse de 0,20% grâce aux valeurs minières, tandis que Francfort (-0,14%) et Milan (-0,47%) reculent légèrement.

En Asie, Tokyo a gagné 0,37%, soutenue par la faiblesse du yen et le secteur technologique après les prévisions flamboyantes du géant des processeurs Nvidia, qui ont fait bondir la Nasdaq de 1,7% à New York jeudi. Shanghai a progressé de 0,35% et Hong Kong était fermé pour un jour férié.

Aux Etas-Unis, malgré des jours et des nuits de discussions, les équipes du dirigeant démocrate Joe Biden et les négociateurs du camp républicain n'ont pas encore trouvé de compromis budgétaire pour relever le plafond de la dette américaine. Mais ces négociations sont "productives", a assuré jeudi la porte-parole de l'exécutif, Karine Jean-Pierre, y voyant une preuve qu'il existe "une voie à suivre" vers un accord. Le président Biden s'est aussi montré optimiste jeudi, assurant qu'il n'y aurait "pas de défaut".

Sans accord, les Etats-Unis pourraient pourtant bien se retrouver dès le 1er juin en défaut de paiement. Mais selon des analystes, il est possible que la date effective d'épuisement des fonds disponibles soit plus tardive et "certains législateurs pourraient commencer à considérer l'échéance comme un peu plus souple". Vendredi, l'attention des investisseurs se tournera vers la publication de l'indice PCE, indicateur d'inflation aux Etats-Unis privilégié par la Banque centrale américaine. Ces dernières semaines, plusieurs responsables de l'institution ont repoussé le scénario d'une fin du cycle de hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. Les investisseurs ont donc ajusté leurs anticipations, le marché tablant désormais de plus en plus sur une nouvelle augmentation des taux de la Fed en juin.