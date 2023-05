80 coureurs sont attendus à la 27e édition du Grand prix d’Oran de cyclisme, dont le coup d’envoi sera donné jeudi, a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs.

Cette compétition de «la Petite reine», organisée sur trois jours par la Fédération algérienne de cyclisme en collaboration avec la Ligue oranaise de la discipline et la Direction de la Jeunesse et des Sports d’Oran, verra la participation des cyclistes juniors et seniors de clubs représentant une dizaine de ligues de wilayas, a indiqué à l’APS le président de la Ligue oranaise, Karim Guerabiou.

La manifestation débute, jeudi, avec l’épreuve contre-la-montre individuel juniors et seniors sur une distance de 20 kilomètres de la commune d’El Kerma jusqu’à Kristel.

Le lendemain, aura lieu l’épreuve du circuit fermé du jardin citadin méditerranéen de 4,5 kilomètres.

Les juniors effectueront 16 boucles et les seniors 20 tours.

Ce Grand prix d’Oran, qui est aussi une manche de la coupe fédérale, se poursuivra samedi avec l’épreuve de course en ligne sur une distance de 112 kilomètres qui seront parcourus entre Aïn El-Turck et Bousfer, (l a corniche oranaise) en quatre tours.

L’événement devrait connaître la participation des internationaux, après leur retour de l’étranger où ils ont pris part, ces derniers jours, à des épreuves internationales, a encore souligné le président de la Ligue oranaise.

Cette dernière s’est montrée active cette saison, en organisant le challenge du Ramadhan en trois étapes, ainsi que la course régionale, rappelle-t-on.