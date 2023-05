La judoka algérienne Belkadi Amina (-63 kilos) a été versée dans la Poule (A) du Grand Prix d’Autriche, prévu du 25 au 27 mai à Linz, où elle débutera au premier tour contre la Japonaise Seiko Watanabe, suivant le programme de compétition dévoilé mercredi après-midi par les organisateurs.

Belkadi (30 ans) avait perdu beaucoup de points dans la perspective d’une qualification aux prochains Jeux olympiques d’été, prévus en 2024 à Paris (France), après son élimination au premier tour des derniers Mondiaux de judo, disputés du 7 au 13 mai curant à Doha (Qatar), faisant qu’elle n’aura pas d’autre choix que réussir un bon parcours à Linz, pour espérer se relancer.

La jeune japonaise n’est que 43e mondiale, avec 860 points, et semble donc à la portée de l’internationale algérienne, actuelle 29e mondiale avec 1487 points, mais le combat reste néanmoins difficile. En effet, Seiko Watanabe a déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau, comme ce fut le cas au début du mois de décembre dernier, à l’occasion du Grand Slam de Tokyo, où elle avait réussi à rafler la médaille d’argent, malgré la rude concurrence.

Selon les organisateurs, 455 judokas (272 messieurs et 183 dames), représentant 72 pays des cinq continents prendront part à cet important tournoi international, prévu dans le Nord de l’Autriche. Les catégories de poids retenues chez les messieurs sont celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg, ainsi que celles des -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg chez les dames.