Une enveloppe de 120 millions DA a été allouée par les pouvoirs publics pour rénover l'hôpital Lounès-Meghnem d'Azazga, à l'Est de Tizi-Ouzou, a indiqué mardi le responsable par intérim de la direction locale de la santé et de la population (DSP), Farid Salemi.

S'exprimant en marge de la visite d'inspection qu'effectue a travers la wilaya une délégation de la Commission santé, affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale du Conseil de la nation, Salemi a affirmé que cette enveloppe financière est destinée à la rénovation de plusieurs services de cette structure qui prend en charge près de 250 000 habitants.

Elle sera, particulièrement, orientée vers "la rénovation et l'extension du service des urgences médicales, notamment, en pédiatrie, traumatologie et en orthopédie, ainsi qu'une réflexion de doter les urgences gynécologique d'un bloc opératoire pour assurer les urgences materno-phoetales", selon la même source. Salemi a, par ailleurs, indiqué que plusieurs structures à travers la wilaya ont bénéficié d'enveloppes financières pour des travaux de rénovation et de réhabilitation à l'exemple de l'EPH d'Azzeffoun qui a bénéficié de 10 millions DA.

La délégation de la commission du Conseil de la nation qui a entamé dimanche une visite de quatre jours à travers la wilaya poursuit ses inspections à travers différentes structures du secteur de la santé.