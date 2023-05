Une campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité, organisée par la direction de la santé et de la population, a été lancée mardi à Tizi-Ouzou.

La première étape de cette campagne, initiée en collaboration avec le laboratoire danois Novonordisk, activant en Algérie, est abritée par l'établissement public de santé de proximité (EPSP) Boukhari-Fatma de la ville de Draa Ben Khedda, où une équipe composée d'une cinquantaine de médecins du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou et de l'EPSP en plus de représentants de Novonordisk, reçoit les citoyens.

Pour la première journée de cette première étape qui se poursuivra jusqu'au 27 mai courant et selon les chiffres arrêtés à 15h, pas moins de 40 malades diabétiques se sont présentés à l'EPSP et ont été pris en charge, a indiqué à l'APS la secrétaire chargée de l'accueil, de l'orientation et de l'enregistrement des patients, Aliane Wahiba. Concernant les citoyens qui se sont présentés pour se faire dépister, la chargée de leur enregistrement, orientation et impression de leurs dossiers médicaux, Boualia Lilia, a fait cas de plus de 70 personnes prises en charge, jusqu'à 15h et qui ont bénéficié d'examens nécessaires pour dépister un éventuel diabète.

Dr Ouaguenini Aldjia, membre de l'équipe médicale impliquée dans cette campagne, a souligné que le but de cette initiative est le dépistage du diabète chez des personnes à priori "saines", afin de prendre en charge précocement les cas déclarés positifs, affirmant que, durant cette première journée, l'équipe a recensé quelques cas (nombre non précisé) de diabète "ignoré" (que les concernés couvent).

L'annonce de la maladie se fait en présence d'un psychologue, a-t-on appris auprès d'un médecin spécialiste, membre de l'équipe endocrinologues et diabétologues, Pr. Salah Mansour du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.

Outre le dépistage du diabète, l'équipe médicale cherche aussi chez les diabétiques déclarés des complications liées à cette maladie en leur passant tous les examens nécessaires, a-t-on assuré, soulignant l'importance du suivi médical régulier pour un diabétique, afin de prévenir toute complication liée à une négligence du traitement ou du régime alimentaire, et à une mauvaise hygiène de vie. Une forte affluence de citoyens a été enregistrée dans la matinée au lancement de la campagne de dépistage avant de baisser sensiblement l'après-midi, a-t-on constaté.

Après les 5 jours de dépistage à Draa Ben Khedda, l'équipe médicale se rendra dans la commune d'Azazga pour la deuxième étape de cette campagne qui aura lieu du 28 mai au 1er juin au niveau de l'annexe de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri.