La Déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance Meriem Cherfi a affirmé mardi à Relizane que les autorités supérieures du pays accordaient un grand intérêt à la prise en charge de la catégorie des enfants atteints d’autisme.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d’inspection sur la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques au siège de l’Association "Imad-Eddine" au chef-lieu de la wilaya, Mme Cherfi a indiqué que le dossier des enfants atteints d’autisme intéresse au plus haut point les autorités suprêmes du pays, faisant observer que les visites sur site de l’organisme qu’elle préside vise à connaître la situation réelle des enfants et à contribuer à l’amélioration de leurs conditions en Algérie.

Elle a souligné qu’il existe, actuellement, un comité au niveau du Premier ministère, constitué de tous les secteurs concernés et de la société civile qui travaillent à l’amélioration de la situation des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Meriem Cherfi a également mis en exergue les efforts de l’Etat en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, notamment les autistes, assurant que son organisme soutient tout travail mené par les différents acteurs de la société civile en matière de protection de l’enfance en Algérie.

La Déléguée nationale à la protection et à la promotion de l’enfance, accompagnée de la présidente du Croissant-Rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, a présidé la cérémonie de réception de kits alimentaires, de fournitures médicales et de fauteuils roulants aux associations locales de la wilaya, en plus de suivre certaines activités de l’enfance au jardin "El Yasmine" et l’organisme de protection de l’enfance au chef-lieu de wilaya.

Mme Cherfi s’est enquis également d’un projet de réhabilitation de 44 locaux professionnels pour les transformer en annexe du Centre psychopédagogique pour enfants ayant une déficience mentale dans la commune de Jdiouia, ainsi que la visite d’une école primaire dans la commune d’El Hmadna.