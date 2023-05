Le Président de la République a affirmé, à l'adresse de son homologue portugais et de l'assistance, que "l'Algérie qui a, toujours, lutté en faveur des causes justes dans le cadre de la Légalité internationale et du droit des peuples à leur autodétermination, ne ménagera aucun effort pour contribuer positivement au règlement des conflits par les voies pacifiques, de par son expérience dans la médiation, notamment à la lumière des nouveaux défis que nous impose un contexte mondial complexe".

"Nous sommes appelés à consentir des efforts inlassables pour contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans notre région méditerranéenne et de par le monde, partant des principes du Droit international et du respect de la souveraineté nationale", a-t-il ajouté. Au terme de son allocution, le Président Tebboune a affirmé sa disponibilité à œuvrer de concert avec le Président de Sousa en vue de contribuer au "règlement des crises et à la relance des voies du dialogue, à même d'éliminer les foyers de tension de notre voisinage et à travers le monde", soulignant que "le dialogue et la communication sont à même de consolider la volonté commune qui nous anime pour asseoir la culture de la paix et de la coopération dans notre région qui fut le berceau des civilisations et qui constitue un symbole de l'interaction constructive entre les deux rives de la Méditerranée"