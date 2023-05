Le comédien et metteur en scène Mohamed Adlène Bekhouche est décédé mardi succombant à des blessures suite à une explosion de gaz survenue il y a une semaine dans son domicile familial, a-t-on appris de la direction du Théâtre régional Mohamed Taher Fergani de Constantine (TRC).

Agé de 35 ans, le jeune artiste a ainsi rendu l’âme dans la matinée au Centre hospitalo-universitaire CHU Benbadis de Constantine où il a été hospitalisé, a souligné la même source, précisant que son cas était jugé "très critique" par le personnel soignant.

Le défunt était connu pour ses nombreuses contributions au service du théâtre algérien et s’est engagé, en dépit de son jeune âge, à faire inculquer la culture théâtrale à travers les cours qu’il dispensait depuis des années à l’Ecole de théâtre de Constantine au profit de jeunes talents, selon la même source.

Diplômé de l’Institut Supérieur des Métiers des Arts du Spectacle et de l’Audio-Visuel d'Alger (ISMAS), Adlène Bekhouche avait pris part à plusieurs œuvres théâtrales en tant que comédien, metteur en scène et metteur en scène assistant, a rappelé la même source, citant no tamment la participation de l’artiste comme metteur en scène assistant à "Ala, Fach'hadou", un grand spectacle de chants patriotiques et de danses présenté à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance.

Il a également participé comme comédien à la pièce théâtrale Salah Bey et pris part à plusieurs court-métrages avec de grands réalisateurs algériens. Le défunt sera inhumé après la prière d'El Asr, a-t-on fait savoir.