Les enfants seront au rendez-vous, à partir de lundi prochain, avec une représentation théâtrale organisée par l’association culturelle "El Amel" d’Oran, dans le cadre de la manifestation culturelle "L’enfant dans l’espace théâtral", à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’enfance, a-t-on appris, mardi auprès de cette association.

Dans le cadre de cette manifestation, qui se déroulera au théâtre de "poche" (El Djib), relevant de l’association, une nouvelle pièce théâtrale intitulée "le jeu dramatique" sera présentée, racontant une histoire populaire, puisée du patrimoine culturel, suivie de six chansons dédiées à la catégorie des enfants, interprétées par Ziani Abderrahmane, a déclaré à l’APS Mohamed Mihoubi, qui a réalisé et mis en scène cette œuvre artistique.

Cette représentation, dont les rôles sont interprétés par le jeune comédien Mohamed Besseghir et le réalisateur Mohamed Mihoubi, verra la participation des enfants présents dans une scène qui raconte une histoire populaire "El Soltane wa El Mizane" (Le sultan et la balance) pour donner de la joie et faire aimer aux enfants le 4ème art, a indiqué cet homme de théâtre.

Les étudiants de la 30ème promotion, qui vont sortir le 1er juin prochain, présenteront pour leur part des pièces théâtrales destinées aux enfants, a précisé Mohamed Mihoubi, qui a expliqué que cette promotion sortante de l’Ecole de formation théâtrale, relevant de l’association "El Amel", portera le nom de l’artiste défunt Mohamed Abderraouf klache, connu sous le nom artistique de "Hdidouane" et ce, en hommage à cette personnalité artistique très aimée de la génération des années 70 et 80.

Pour rappel, "Hdidouane" (1948-1996) est un artiste qui consacra sa vie à la diffusion du sourire chez les enfants et contribua à l’enrichissement du théâtre de l’enfant à Oran, à travers des travaux artistiques ayant capté l’intérêt de l’enfant, notamment dans son rôle principal dans l’émission "El hadika Essahira" (le jardin enchanté) avec le comédien Hamza Faghouli, qui a joué le rôle de "Mama Massaouda". Le programme de la manifestation "L’enfant dans l’espace théâtral", qui accueillera les élèves de la cinquième année du 1er cycle, fait état de représentations d’autres pièces théâtrales dont "El Jawala" qui sera suivie par un débat sur le théâtre pour enfant. D’autre part, l’association "El Amel" entend organiser des ateliers pédagogiques, du 20 juillet au 30 aoû t prochains, au profit des enfants dont l’âge varie entre 7 et 14 ans pour leur apprendre à raconter et écrire des histoires, selon la même source.