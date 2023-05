La quatrième édition du Festival national de la chanson engagée a été lancée, lundi soir à Tiaret, avec la participation de 21 troupes musicales de 19 wilayas du pays, qui concourront pour le "Prix du Festival".

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle de trois jours, qui se déroule à la maison de la culture "Ali Mâachi" à Tiaret, a été marquée par la présence d'élus locaux et d'un large public passionné de cet art qui puise ses racines dans le chant révolutionnaire du martyr Ali Mâachi.

Le public a été émerveillé par la performance de l'artiste local, Noureddine Taïbi, qui a présenté un ensemble de ses chansons, dont les plus importantes sont des extraits de "Illiadat El-Djazaïr", qu'il a personnellement composé, ainsi que "Tiaret Ya Lahbiba" et "Saha".

Le programme du concours a débuté avec l'Association El-Anwar de la wilaya de Relizane, la troupe "Nass Zman" de Frenda (Tiaret) et l'Association des Sept Arts de Sougueur (Tiaret), qui ont interprété leurs compositions, chantant l'amour de la patrie. Selon le Commissaire du Festival, Benaouda Belkacem, cette qu atrième édition, qui revient après une interruption de quatre ans, est accompagnée de prix d'encouragement pour la meilleure interprétation, les meilleures paroles et la meilleure mélodie, d'une valeur de 40.000 dinars, en plus de trois autres prix pour les arrangements de la meilleure chanson engagée, d'une valeur comprise entre 100.000 et 250.000 dinars.

Il a expliqué que "le Commissariat du Festival, au cours des éditions passées, a constaté l'attachement des jeunes artistes à ce genre de chant, qui chante l'amour de la patrie, exhortant ainsi les jeunes à la servir". Pour sa part, Slimane Djouadi, membre du jury, a souligné que les récompenses incitatives créées seront une motivation supplémentaire pour les participants, après avoir remarqué qu'il y a une unicité dans les chansons interprétées avec mélodie, paroles ou performance, car l'objectif est de faire aimer ce genre aux jeunes artistes, appelant à la création de festivals similaires dans d'autres wilayas.

A travers les expositions d'art tenues à cette occasion dans le hall de la salle de spectacle, le public s'est familiarisé avec divers instruments de musique et des livres qui relatent l'histoire du chant algérien, en plus des peintures à l'huile de visages artistiques célèbres, sachant que les soirées seront également diffusées s ur la radio régionale de Tiaret, mettant en lumière le rôle de cet art dans l'accompagnement des enjeux nationaux et les valeurs des artistes algériens et leurs palmarès distingués.