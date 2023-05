Les services des Douanes algériennes ont saisi, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, plus de 10 tonnes de kif traité et 4 millions de comprimés psychotropes à travers l'ensemble du territoire national en 2022, a appris l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

Le bilan 2022 des activités des Douanes en matière de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes fait état de "367 opérations qui se sont soldées par la saisie de plus de 10 tonnes de kif traité, plus de 46 kg de drogues dures, plus de 4 millions de comprimés psychotropes et 4,46 kg de Bango".

Dans le cadre de ces opérations, 269 voitures, 25 camions, 6 motocyclettes et 74 ânes utilisés dans la contrebande ont été saisis, selon le même bilan.

"Le montant global de ces saisies s'élève à 3,825 milliards de DA ayant généré des amendes de 32,510 milliards de DA", lit-on dans le document de la DGD, précisant que "le nombre de contrevenants impliqués est de 618 individus". Ces opérations ont été rendues possibles par la présence permanente des Douanes à travers l'en semble des points de passage frontaliers, maritimes et aériens et des postes frontaliers terrestres, ainsi que la surveillance appliquée au traitement et au dédouanement des marchandises importées et destinées à l'exportation, le contrôle des voyageurs et leurs bagages et la couverture du territoire national à travers les barrages et les patrouilles, a ajouté la même source.

Pour ce qui est du bilan du premier trimestre de l'année en cours, les mêmes services ont fait état de 109 opérations menées dans le cadre de la lutte contre la drogue, lesquelles se sont soldées par la saisie de 1.912,47 kg de kif traité, 770.000 comprimés psychotropes, 13,6 kg de drogues dures, 8,5 kg de Bango, 80 véhicules, 9 camions, 5 motocyclettes et des ânes utilisés dans la contrebande.

Le montant global des saisies s'est élevé à 924.288.350 DA, ayant généré des amendes de l'odre de 9,625 milliards de DA, indique la DGD, faisant état de 175 individus impliqués dans ces affaires.

La DGD a estimé que "ces chiffres reflètent les efforts inlassables consentis par les agents des douanes, dans le cadre des missions qui leur sont conférées, en vue d'imposer la sécurité et l'ordre publics, et ce en renforçant les mécanismes de contrôle et de lutte contre la contrebande et les crimes transfrontaliers et en mobilisant tous les moyens humain et matériel nécessaires au renforcement de l'efficacité des interventions conjointes sur le terrain avec les différents corps de sécurité, notamment l'institution militaire".