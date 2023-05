Sept nouveaux établissements hôteliers de la wilaya de Mostaganem ont fait l’objet de classement et de reclassement, a-t-on appris mardi du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya Mohamed Zelamti.

Certains établissements, ayant fait l’objet d’un classement, ont bénéficié, ces deux dernières années, de mesures exceptionnelles décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la levée des entraves administratives, ayant permis aux investisseurs d’avoir des autorisations d’exploitation provisoires, puis définitives, a indiqué à l'APS M. Zelamti, en marge du 1er Salon des établissements touristiques, organisé au parc des loisirs et de détente "Mosta-Land".

La commission de wilaya, chargée du classement et du reclassement des établissements hôteliers, a procédé au classement de deux établissements en catégorie 5 et 3 étoiles, ce qui contribuera, à l’avenir, à la promotion des services touristiques et à l'amélioration de la destination touristique de la wilaya de Mostaganem qui accueille annuellement, durant la saison estivale, plus de 15 mil lions de visiteurs, a ajouté ce responsable. En ce qui concerne les projets touristiques en cours de réalisation, M. Zelmati a souligné que le secteur prévoit l’entrée en exploitation de deux nouveaux établissements hôteliers durant la saison estivale prochaine parmi 10 projets qui étaient à l’arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et dont les travaux ont repris.

Près de 40 exposants, entre représentants d’établissements hôteliers et agences de voyages, de secteurs du tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse et des sports et des forêts et autres, parmi les compagnies d’assurance, les banques et les agences d’emploi, prennent part à cette manifestation économique, qui est à sa première édition, a déclaré la Secrétaire générale de la chambre du commerce et de l’industrie de la "Dahra", Mansour Cherifa.

Mme Mansour a rappelé que ce salon vise à faire connaître le potentiel de la wilaya dans le domaine du tourisme pour attirer davantage les hôtes de la wilaya, notamment après la parution des textes juridiques pour l’investissement, et accorde un grand intérêt à ce secteur prometteur, à quelques jours du début de la saison estivale.

En marge de cette manifestation économique, une convention a été signée entre la Chambre de wilaya du commerce et de l’industrie de la "Dahra" et la Compagnie nationale d’assurance, portant sur les avantages accordés aux opérateurs économiques qui activent au niveau de la wilaya et les adhérents de cette instance, a-t-on relevé de même source.