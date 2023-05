Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

a lancé, dimanche à Alger, un atelier de formation au profit des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) sur les mécanismes d'insertion sociale et les dispositions d'accompagnement des différentes catégories vulnérables.

Lors de l'ouverture de cette rencontre, en présence du président CSJ, Mustapha Hidaoui, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre "du renforcement de la coordination entre les deux parties en matière de prise en charge des catégories vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes aux besoins spécifiques et les femmes en situation difficile".

L'atelier vise également à "faire connaitre les mécanismes d'insertion sociale et les mesures prises par le secteur de la solidarité nationale au profit des catégories vulnérables visant à appuyer leur insertion dans les domaines social et économique, à préserver la cellule familiale et à renforcer la cohésion sociale".

Mme Krikou a mis en avant les efforts de l'Etat et l'intérêt accordé à la prise en charge des catégories vulnérables à travers les programmes sociaux visant à les protéger. Pour sa part, M. Hidaoui a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement des actions" entre le CSJ et les différents secteurs, ajoutant que cet atelier permettra au CSJ d'avoir une vision globale des efforts consentis par le secteur de la Solidarité nationale en matière de prise en charge des catégories vulnérables, et de connaitre les mécanismes d'insertion et les mesures d'accompagnement".

Cette action conjointe permettra en outre d'''intensifier et coordonner les efforts" en vue de faire face à certains défis, notamment la prévention contre le fléau de la drogue.

Des exposés ont été présentés, lors de cette rencontre, sur le programme du secteur de la solidarité nationale destiné aux catégories vulnérables et les plateformes numériques lancées par le ministère pour les accompagner.