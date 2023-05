Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué que 42 bâtiments ont été démolis et saisis par l'entité sioniste à El-Qods et dans certaines zones de Cisjordanie occupée au cours des deux dernières semaines.

Dans un rapport périodique qui surveille les violations de l'occupation entre le 2 et le 15 mai, OCHA a fait savoir que "les démolitions ont entraîné le déplacement de 50 Palestiniens, dont 23 enfants, et endommagé les moyens de subsistance de plus de 600 autres".

Le rapport a noté que neuf de ces bâtiments ont été financés par des donateurs, dont une école.

Il a ajouté que l'occupation a démoli 16 bâtiments à El-Qods, ce qui a entraîné le déplacement de sept familles comprenant 39 personnes, dont 22 enfants.

OCHA a expliqué que sept autres bâtiments ont été démolis par leurs propriétaires pour éviter de payer des amendes aux autorités d'occupation, qui ont endommagé trois autres dans la vieille ville de Naplouse.