Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily a appelé, dimanche, les acteurs libyens à associer les jeunes et les femmes à tous les niveaux de prise de décision. M. Bathily s'est exprimé dans une série de tweets publiés après une visite qu'il a effectuée dans la région de Misrata (220 km est de Tripoli) au cours de laquelle il a rencontré notamment des membres de la société civile, des jeunes et des notables qui ont exprimé leurs aspirations concernant le processus de réconciliation nationale et les élections.

L'émissaire a déclaré: "Ce fut un moment inspirant lorsque j'ai entendu les opinions franches et honnêtes d'un certain nombre de représentants de la jeunesse et de la société civile à Misrata aujourd'hui. Ils ont exprimé avec audace leurs préoccupations et souligné leur frustration face au report des élections".

"J'ai été ravie de voir l'ampleur de la mobilisation parmi les citoyens, les femmes et les jeunes, et j'ai été impressionnée par les idées qu'ils ont exprimées et l'engagement dont ils ont fait preuve pour é tablir des institutions unifiées et légitimes pour diriger la Libye", a tweeté le diplomate. Ce dernier a souligné en outre que "les voix des jeunes, des femmes et des représentants de la société civile sont essentielles et importantes, et elles doivent être entendues et sont décisives pour façonner l'avenir de la Libye".

Le représentant onusien, a réaffirmé que la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) "continue de plaider pour l'inclusion de ces groupes à tous les niveaux de prise de décision afin que chacun puisse jouir de la paix et de la stabilité".