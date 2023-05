L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, restera à son poste, indique l'organisation des Nations unies sur son site.

Le Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a opposé "un démenti catégorique aux informations relayées par certains médias selon lesquelles M. Staffan de Mistura, envisageait de démissionner".

"M. de Mistura entend maintenir et intensifier ses contacts avec tous les acteurs concernés et les partenaires internationaux dans différents formats, dont des visites et des réunions bilatérales", a ajouté M. Dujarric, affirmant que "M. de Mistura apprécie l’appui des membres du Conseil de sécurité et du Groupe des Amis du Sahara occidental, comme il a pu le voir lors de ses réunions à New York".