Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football 2023, prévues vendredi et samedi prochains avec l'utilisation pour la première fois en Algérie de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage), offriront deux belles affiches entres pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis : JS Saoura-ASO Chlef et NC Magra-CR Belouizdad, avec l'enjeu pour chaque formation de composter son ticket jeu pour la finale.

La JSS qui court derrière son premier titre depuis la création du club en 2008, aura à cœur de se qualifier à sa première finale et du coup espérer mettre fin à plusieurs tentatives infructueuses.

Distancée dans la course pour le podium, la JSS (7e, 33 pts) tentera de sauver sa saison en atteignant le dernier stade de l'épreuve populaire, d'autant que les deux finalistes prendront part la saison prochaine à une compétition internationale. La formation phare de Béchar, qui reste sur une défaite en championnat concédée en déplacement face au CS Constantine (2-0), aura fort à faire face à une équipe de l'ASO Chlef qui compte jouer son va-tout jusqu'au bout dans cette compétition.

Détenteur du trophée en 2005, l'ASO Chlef est appelée à sortir le grand jeu pour passer l'écueil de la JSS, dont les joueurs sont déterminés plus que jamais à aller jusqu'au bout dans cette édition. Le match s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics, et pourrait même aller au delà des 90 minutes. L'autre demi-finale mettra aux prises le NC Magra au CR Belouizdad, triple champion d'Algérie et dernier détenteur du trophée, obtenu lors de l'édition 2019 et remportée aux dépens de la JSM Béjaia (2-0), avant que l'épreuve populaire ne soit suspendue pendant deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19.

Sérieusement menacé par le spectre de la relégation en Ligue 2 amateur, le NCM devra trouver les ressources nécessaires pour réussir ce test face au favori N.1 pour succéder à lui-même. Leader incontesté de la Ligue 1, le Chabab reste en course pour réaliser le doublé, et ambitionne d'entrer dans le cercle fermé des clubs algériens ayant réussi cette performance.

Même si le CRB partira largement favori, il n'en demeure pas moins que la formation de Magra aspire à atteindre la deuxième finale de son histoire, après celle de la Coupe de la Ligue perdue en 2021 face à la JSK 2-2 (la JSK aux t.a.b : 4-1). Ces deux matchs qui devaient se jouer aux stades des frères Boucheligue de Magra et au 20 août 1955 de Béchar, ont été déloca lisés respectivement au stades Chahid Hamlaoui de Constantine et à Miloud Hadefi d'Oran, en raison de la non-conformité de ces enceintes avec les normes exigées pour la mise en place du dispositif de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui sera utilisée pour la première fois en Algérie. Une commission d'inspection, mise en place par la FAF, s'est déplacée dans les stades des clubs qualifiés pour le dernier carré afin de vérifier la faisabilité de l'installation du matériel technique de la VAR.