Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a appelé à identifier les lacunes en matière de restauration et de transport scolaires dans les écoles primaires, et ce dans le cadre des préparatifs en cours pour la prochaine rentrée scolaire, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"A l'issue d'une conférence nationale organisée, lundi, sur les derniers préparatifs liés aux examens scolaires nationaux (session 2023) et à la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l'Education nationale a ordonné de "déterminer" les écoles primaires souffrant de lacunes en matière de restauration ou de transport scolaires et de faire un état des lieux au niveau national, avant le 25 mai en cours", précise la même source.

Il a également souligné la nécessité de poursuivre les opérations d'aide scolaire, dont l'allocation de 5.000 DA, la gratuité des livres et manuels scolaires, la préparation des installations sportives dans les écoles primaires, le bilan des activités réalisées dans le cadre du soixantenaire de l'Indépendance et la prochaine session sportive à organiser dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention contre les drogues et les psychotropes.

Cette conférence nationale, a-t-il dit, a été l'occasion de consacrer suffisamment de temps aux ateliers mis en place pour examiner "minutieusement" toutes les opérations inscrites à l'ordre du jour, dans le but de proposer "des mesures pratiques et concrètes avec des délais d'exécution définis, qui feront l'objet d'une évaluation lors d'une prochaine conférence nationale à programmer ultérieurement".

A ce propos, le ministre a appelé à déployer davantage d'efforts pour "réunir toutes les conditions permettant de garantir une rentrée scolaire réussie", demandant aux directeurs de l'éducation de préparer un programme de "sensibilisation et de prévention" sur les dangers des drogues et des psychotropes, en s'appuyant sur le programme sectoriel élaboré par le ministère de l'Education nationale. M. Belaabed a, en outre, insisté sur la numérisation des différentes opérations de gestion pédagogique aux plans administratif et matériel, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à la numérisation de tous les secteurs. Il a, à ce propos, enjoint les directeurs de l'Education de procéder "à la mise à jour immédiate des données relatives aux situations des employés sur la plateforme numérique".

Il a été également question de l'impératif d'assurer le livre scolaire aux élèves en respectant les délais fixés, de mobiliser tous les moyens disponibles et de poursuivre les autres opérations liées notamment à la vente électronique du livre, à la distribution de deux exemplaires du livre de la langue anglaise de la 4e année primaire et à la disponibilité du livre numérique et des livres en braille au profit des élèves non-voyants, outre la mise en place de toutes les mesures en vue de préserver le deuxième exemplaire des livres scolaires avec la publication prochaine d'une circulaire sur cette opération.

S'agissant de l'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, l'accent a été mis sur les opérations restantes de la mise en œuvre de cette étape pour couvrir les opérations fixées à partir du 25 mai en cours, date de la fin des évaluations écrites, jusqu'au 22 juin, date de la remise des certificats et livrets d'évaluation des acquis aux parents.

A ce propos, M. Belaabed a ordonné de procéder à une "évaluation nationale" pour cet examen, à partir des circonscriptions des inspections, puis de wilaya, et régionales pour tenir par la suite "un colloque national" avant la fin du mois de juillet.

Le ministre a aussi appelé à élaborer un programme de traitement pédagogique des lacunes des élèves, au niveau des cycles moyen et primaire, en "étroite" coordination entre l'Inspection générale, le Conseil national des programmes (CNP) et la Direction générale de l'Enseignement.