Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont continué à augmenter en avril, et les prix ralentissent, le prix médian étant même au plus bas depuis décembre 2021, selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce. En avril, 683.000 maisons neuves ont été vendues en rythme annualisé, c'est-à-dire projeté sur l'année à ce rythme.

C'est mieux que les 669.000 ventes qui étaient attendues, selon le consensus de MarketWatch. Il s'agit du plus grand nombre de maisons vendues depuis mars 2022. Cela représente une hausse de 4,1% par rapport à mars, mois pour lequel les données ont par ailleurs été révisées en forte baisse: la hausse des ventes est finalement de 4% seulement par rapport à février, et non 9,6% comme initialement annoncé, 656.000 maisons ayant été vendues, au lieu des 683.000 annoncées.

"Malgré les contraintes liées aux taux d'intérêts plus élevés pour les prêts immobiliers qui pénalisent l'accessibilité financière, les ventes de maisons neuves ont conservé un élan positif ces derniers mois", ont commenté des économistes. Le prix médian d'une maison neuve était de 420.800 dollars, en forte bais se, et au plus bas depuis décembre 2021. Le prix moyen s'établit lui à 501.000 dollars, en recul également, au plus bas depuis 3 mois.