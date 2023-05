La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a prorogé, jusqu'au 29 mai, le délai de réception des offres relatives à l'opération d'acquisition de 10 aéronefs sous forme de leasing, a affirmé mardi son porte- parole, Amine Andaloussi.

Consulté par l'APS, l'avis de prorogation du délai, paru mardi dans la presse nationale, indique que "l'EPE/SPA Air Algérie informe les soumissionnaires intéressés par la consultation internationale n: 01/AH-DG/2023, relative au leasing opérationnel (Dry lease) d'une flotte pouvant atteindre dix (10 aéronefs) que la date limite de réception des offres, fixée initialement au 22 mai 2023, a été prorogée jusqu'au 29 mai 2023 avant 12H00 (heure locale)".

Cette consultation internationale a pour objet le leasing opérationnel de 6 avions gros porteurs (quatre aéronefs A330-200/300 GE et deux A330-900), ainsi que 4 autres avions moyens porteurs de modèle (deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max). Outre l'acquisition de 10 aéronefs par leasing, Air Algérie avait également lancé un marché pour l’acquisition d’une flotte de 15 aéronefs, dont l'attribution provisoire a été accordée aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Le marché des moyens porteurs (8 avions) a été attribué à l'américain Boeing, tandis que celui des gros porteurs (7 avions) a été attribué à l'européen Airbus.

Dans ce sens, Air Algérie avait signé mercredi passé un contrat avec le constructeur américain Boeing pour l’acquisition de ses huit avions moyens porteurs, dont les premières livraisons devraient avoir lieu en 2027. Le contrat avec Airbus pour l'acquisition des 7 autres avions devrait être signé "prochainement", selon les responsables d'Air Algérie. L’acquisition des 15 aéronefs neufs par Air Algérie a été décidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait autorisé, lors du Conseil des ministres tenu le 8 mai 2022, la compagnie aérienne Air Algérie à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques.