La compagnie de transport aérien Tassili Airlines (TAL) a annoncé mardi dans un communiqué le renforcement de ses dessertes régulières domestiques, à compter du mois de juillet prochain, par la mise en place d’une nouvelle fréquence bihebdomadaire entre Alger et Bechar en aller-retour, et d'une liaison supplémentaire sur El Oued.

"Tassili Airlines compagnie aérienne nationale, étend son réseau de transport régulier domestique, par la mise en place d’une nouvelle liaison bihebdomadaire, reliant Alger à Bechar en aller-retour et ce, chaque dimanche et mercredi, à compter du 5 juillet 2023", a fait savoir la même source.

Aussi, la compagnie a annoncé l'application d'"une tarification promotionnelle de lancement de "moins - 30%" sur la ligne Alger-Bechar-Alger, précisant que cette offre est "soumise à conditions et dans la limite des sièges disponibles".

La desserte Alger-Bechar-Alger de dimanche décollera à partir d'Alger à 8h du matin pour une arrivée à Béchar prévue à 10h, alors que le retour est programmé de Béchar à 10h40 pour une arrivée à l'aéroport d'Alger annoncée à 12h40, selon un program me communiqué par la compagnie.

Concernant cette même liaison programmée également chaque mercredi, elle décollera à partir d'Alger à 19h pour une arrivée à Béchar prévue à 21h, alors que le retour de Béchar est planifié à 21h40 pour une arrivée à l'escale d'Alger prévue à 23h40, selon le programme. Par ailleurs, la compagnie a annoncé dans son communiqué qu'"une liaison supplémentaire sur El Oued, sera opérée chaque dimanche à compter du 9 juillet 2023 et ce, en renforcement à la rotation existante programmée chaque vendredi".

La desserte supplémentaire Alger-El Oued-Alger de dimanche décollera à partir d'Alger à 13h30 pour une arrivée à El Oued prévue à 14h40, alors que le retour est programmé d'El Oued à 15h20 pour une arrivée à l'aéroport d'Alger annoncée à 16h30, selon le programme de la compagnie. A noter que la liaison de vendredi entre Alger et El Oued en aller retour est programmée avec un départ d'Alger à 9h pour une arrivée à El Oued à 10h10, tandis que le vol retour d'El Oued décollera à 14h pour atterrir à Alger à 15h10. Pour rappel, Tassili Airlines filiale à 100% du Groupe SONATRACH, est une compagnie aérienne nationale, spécialisée dans le transport des professionnels du secteur pétrolier et para pétrolier, au service également du transport grand public domestique et intern ational, depuis mars 2013.